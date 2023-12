Vandali alla chiesetta e al presepe

Due atti vandalici in pochi giorni. Il Comune di Bareggio è stato preso di mira da ignoti che si sono mossi in senso contrario allo spirito natalizio di fraternità e solidarietà. Prima i danni fatti al presepe allestito da poco, poi l'imbrattamento con vernice nera di una facciata della chiesetta della Brughiera.

Due atti vandalici in pochi giorni. Il Comune di Bareggio è stato preso di mira da ignoti che si sono mossi in senso contrario allo spirito natalizio di fraternità e solidarietà. Prima i danni fatti al presepe allestito da poco, poi l'imbrattamento con vernice nera di una facciata della chiesetta della Brughiera. Due episodi per i quali le Forze dell'Ordine stanno cercando di individuare i responsabili. A questi ultimi il sindaco Linda Colombo ha rivolto un invito: "Invitiamo l'autore o gli autori del gesto - ha detto in una nota - a costituirsi, visto che le Forze dell'Ordine stanno acquisendo i filmati delle telecamere della zona per individuarli e sanzionarli come meritano". L'indignazione per il duplice episodio è corsa rapidamente sui social. Riguardo all'imbrattamento del muro, molti cittadini suggeriscono di farlo rimuovere ai suoi autori, se e quando saranno identificati, a loro spese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!