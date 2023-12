Polizia Locale... a 'formazione'

Questa mattina, la Polizia Locale di molti paesi (milanese, ma anche varesotto, pavese, novarese e Biella) si è ritrovata ad Inveruno per aggiornarsi in tema del nuovo codice della strada.

Sono arrivati da gran parte del nord-ovest per una mattina di formazioni e confronto. Questa mattina, la Polizia Locale di molti paesi (milanese, ma anche varesotto, pavese, novarese e Biella) si è ritrovata ad Inveruno per aggiornarsi in tema del nuovo codice della strada. L'iniziativa è stata promossa con il comando di Polizia Locale inverunese e ha visto la presenza del dott. Giandomenico Protospataro.

La giornata ha visto la discussione in merito alle criticità e problematiche per la disciplina di sosta limitata, riservata e regolamentate; novità in materia di trasporto biciclette sugli autoveicoli; circolazione dei monopattini; assicurazione e targa di prova.

"Si è trattato di un momento molto importante - ha commentato ad inizio lavori il sindaco Sara Bettinelli - perchè la sicurazza di tutti dipende dal rispetto delle regole ed è fondamentale che, chi ha il dovere di lavorare per la nostra sicurezza, sia aggiornato e allineato alle nuove normative che ne disciplinano le leggi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!