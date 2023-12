La tradizione dei mercatini di Natale è sentita in tutta la Lombardia. Tanti, allora, gli appuntamenti in varie città e paesi.

La tradizione dei mercatini di Natale è sentita in tutta la Lombardia. Per tutto il periodo natalizio, allora, a Milano, si fa shopping di specialità, artigianato e oggetti da regalo al grande mercatino di Natale in Piazza Duomo, le bancarelle espongono nelle tradizionali casette di legno.

Particolarmente suggestivi i mercatini natalizi in montagna che, in varie località della Valtellina, raggiungono anche le piste da sci. Da segnalare quello di Bormio, nella cornice storica di Piazzale del Ginnasio, dedicato soprattutto all'artigianato artistico e familiare, qui si scoprono diversi oggetti dal sapore natalizio frutto di creatività e abilità manuale.

A Livigno, lungo via Ostaria, si ammirano i tradizionali mercatini di Natale nelle tipiche casette di legno, tutti i giorni fino al 24 dicembre.

A Bergamo, fino al 26 dicembre, in piazzale degli Alpini ci sono le tradizionali bancarelle nelle casette di legno con specialità enogastronomiche e opere di artigianato locale: stoffe ricamate, bigiotteria e lavori in ceramica, vetro e legno.

Il borgo di Clusone è ancora più suggestivo nel periodo natalizio, le bancarelle animano le vie del centro storico. Al Parco Nastro Azzurro c’è un villaggio di Natale aperto ogni sabato e domenica fino al 24 dicembre.

Mercatini di Natale con le tradizionali casette in legno si incontrano anche sul lungolago di Sarnico in provincia di Bergamo (tutti i giorni fino al 7 gennaio) e Iseo in provincia di Brescia (tutti fine settimana fino al 7 gennaio) qui si va a caccia di regali ammirando il paesaggio lacustre.

Tra lago e montagne, il Natale a Como ha un’atmosfera particolare, dal fino al 7 gennaio in piazza Perretta c’è il tradizionale mercatino natalizio. L’iniziativa 'Il Natale dei Balocchi' si sposta invece nella vicina Cernobbio, qui, accanto al villaggio natalizio e alle illuminazioni artistiche, fino al 7 gennaio si fa shopping tra le bancarelle in una passeggiata del gusto e dell’enogastronomia, in vendita specialità gastronomiche, idee regalo e prodotti artigianali.

Il centro di Varese si anima con un vero e proprio villaggio di Natale, in piazza Monte Grappa fino al 26 dicembre mercatino con casette di legno addobbate e illuminate per le feste con articoli natalizi, accessori e abbigliamento, bigiotteria e prodotti alimentari di qualità. Ogni fine settimana animazione con musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento per bambini.

A Mantova il mercatino di Natale si trova in piazza Virgiliana, fino al 26 dicembre 40 chalet in legno con specialità enogastronomiche e artigianato, pista di pattinaggio, trenino turistico e tanto altro.

