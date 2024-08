In viaggio sui treni storici

Viaggiare con lentezza a bordo di carrozze d’epoca alla scoperta delle bellezze del territorio, i treni storici sono affascinanti macchine del tempo.

Viaggiare con lentezza a bordo di carrozze d’epoca alla scoperta delle bellezze del territorio, i treni storici sono affascinanti macchine del tempo in cui è possibile vivere un’esperienza unica. In Lombardia i viaggi a bordo dei treni storici sono organizzati sia da Trenord che da Fondazione FS, per informazioni sulle corse in programma e prenotazioni visitare i siti web www.fondazionefs.it e www.trenord.it

I treni storici Trenord

Da aprile a novembre, Trenord propone otto corse a bordo di treni storici e completamente restaurati lungo due tratte ferroviarie turistiche, mete ideali per una gita fuori porta: da Milano Cadorna a Laveno Mombello Lago sul Lago Maggiore; da Milano Cadorna a Como Lago.

I viaggi a bordo dei treni storici Trenord sono animati dalla presenza di personaggi in costume d’epoca che contribuiscono a ricostruire l’atmosfera del tempo, con performance artistiche e ricostruzioni storiche. Chi lo desidera, può vestirsi in abiti vintage della moda anni ‘20-‘30 per vivere un’esperienza completa.

Visita il sito di Trenord per informazioni e prenotazioni www.trenord.it/giteintreno/

I treni storici Fondazione FS

Diverse sono le linee ferroviarie storiche di Fondazione FS Ferrovie dello Stato e FS Treni Turistici italiani oggi attive in Lombardia: Lario Express, da Milano e Monza per Como-Lecco. Da Como è anche possibile organizzare autonomamente la propria giornata e utilizzare i battelli della Navigazione Laghi (gli orari si trovano al seguente link: www.navigazionelaghi.it); Sebino Express, da Milano e Bergamo al lago d’Iseo; Besanino Express, da Milano per Besana, Molteno e Lecco; Laveno Express, da Milano alla scoperta del lago Maggiore. Da Laveno è possibile utilizzare i frequenti servizi di "ferry boat" per raggiungere Intra, sulla sponda piemontese del lago (gli orari si trovano al seguente link: www.navigazionelaghi.it); Lomellina Express, da Milano a Mortara.

Tra le principali novità introdotte rispetto al passato, viaggeranno due treni d'epoca sull'itinerario Milano - Brescia - Desenzano “Garda Express”, con partenze previste il 9 giugno e il 1° settembre, e il "Rapido Arlecchino” da Milano a Genova il 14 luglio e il 3 novembre con l'ETR 252 Arlecchino, il mitico elettrotreno della Fondazione FS, simbolo del made in Italy e del boom economico degli anni '60.

I treni storici delle tratte lombarde tipicamente sono composti da locomotiva a vapore e carrozze degli anni ’30 Centoporte, veri e propri beni culturali parte di un patrimonio tecnico scientifico da salvaguardare e riscoprire. È possibile trasportare gratuitamente la propria bici negli antichi bagagliai attrezzati.

Visita il sito di Fondazione FS per informazioni sulle corse e prenotazioni www.fondazionefs.it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!