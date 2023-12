Una proposta... per nuovi parcheggi

I rappresentanti de 'Il Grande Nord' hanno presentato all'amministrazione una loro proposta per aumentare i posti auto tra via De Gasperi/da Giussano.

Una delle problematiche più sentite dalla popolazione è quella che riguarda i parcheggi e le aree di sosta. Proprio su questo argomento spesso gruppi di maggioranza e opposizione si trovano a discutere e presentare idee e progetti. I rappresentanti de 'Il Grande Nord' hanno presentato all'amministrazione una loro proposta per per aumentare i posti auto tra via De Gasperi/da Giussano.

La loro idea è così articolata:

1. Creazione di n. 12 posti auto nell’attuale aiuola pavimentandola con autobloccanti aperti o similari, mantenendo quindi l’invarianza idraulica.

2. Formazione di filari di siepi per la separazione/protezione dei posti auto.

