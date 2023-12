La Coppa Davis a Palazzo Marino

La Coppa Davis in esposizione fino al 13 dicembre nella Sala degli Arazzi di Palazzo Marino a Milano; sarà possibile ammirarlo dalle 9.30 alle 19.30.

A Milano il Trophy Tour della Coppa Davis, un vero e proprio 'giro d'Italia' per consentire a tutti gli appassionati di ammirare il trofeo dal vivo. Dopo 47 anni, la Coppa Davis è tornata in Italia grazie al successo di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli che, guidati dal Capitano Filippo Volandri, hanno firmato a Malaga un'impresa storica in finale sull'Australia. Il trofeo resterà in esposizione fino al 13 dicembre nella Sala degli Arazzi di Palazzo Marino e sarà possibile ammirarlo dalle 9.30 alle 19.30. Una seconda esposizione in città sarà programmata nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino a metà gennaio.

