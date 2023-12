La 'Milano Segreta' a Marcallo

Milano Segreta è una realtà divulgativa, divenuta molto celebre sui social network, che nasce con lo scopo di sconfiggere i luoghi comuni che vogliono Milano come città con poca storia, poca arte, pochi monumenti e pochi luoghi da visitare.

Nella serata di giovedì 30 Novembre, la Sala San Marco di Marcallo con Casone si è trasformata in un palcoscenico affascinante per un incontro speciale dedicato alla città di Milano. L'evento, ultimo capitolo del ciclo "Milano d'autore", ha visto la partecipazione straordinaria di Angelo Mazzone, la mente dietro al blog "Milano Segreta" e autore del libro "Sotto le guglie dentro i cortili. La guida game per scoprire la Milano Segreta".

L'incontro, promosso e organizzato dallo staff della Biblioteca di Marcallo con Casone, ha registrato il tutto esaurito, con più di 50 persone presenti.

Milano Segreta è una realtà divulgativa, divenuta molto celebre sui social network, che nasce con lo scopo di sconfiggere i luoghi comuni che vogliono Milano come città con poca storia, poca arte, pochi monumenti e pochi luoghi da visitare, organizzando interessanti tour per il capoluogo lombardo.

Durante l'incontro, introdotto dal sindaco Marina Roma, Mazzone ha condiviso la sua esperienza e il suo amore per Milano, trasmettendo al pubblico la passione che guida il suo progetto. Attraverso il suo sguardo unico, ha offerto agli spettatori un viaggio appassionante nel cuore di Milano, dipingendo un ritratto vivido della città, svelando aspetti nascosti, curiosità e aneddoti che spesso sfuggono al turista occasionale.

“Io sono nato a Milano -ha raccontato Mazzone - e paragono questa città ad una bella signora che si fa desiderare. Il motivo è semplice: è un luogo tutto da scoprire!”. Un entusiasmo contagioso quello del creatore di Milano Segreta, che oggi organizza tour sia per turisti che vivono Milano per la prima volta, ma anche per milanesi che non hanno mai avuto la possibilità di esplorare la città della Madunina nei suoi meandri più affascinanti.

