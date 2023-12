Natale a Radio Deejay con “La nostra canzone”

E' on air e sui canali social e web della radio la canzone di Natale 2023 di Radio Deejay: si intitola “La nostra canzone”, è firmata dai Pinguini Tattici Nucleari ed è cantata da tutti i deejay della radio.

E' on air e sui canali social e web della radio la canzone di Natale 2023 di Radio Deejay: si intitola “La nostra canzone”, è firmata dai Pinguini Tattici Nucleari ed è cantata da tutti i deejay della radio. È il 30° brano natalizio che arricchisce una tradizione iniziata negli anni ’90, l’appuntamento immancabile che accompagna gli ascoltatori di Deejay fino alla festa più attesa dell’anno.

“La nostra canzone” nasce da una rivisitazione del brano dei Pinguini Tattici Nucleari “Bohémien”, uscito nel 2020 e contenuto nell’EP multiplatino “AHIA!”. Riccardo Zanotti, presente con un cameo nella parte finale del brano, si è divertito a riscriverne parte del testo, ispirandosi allo stile inconfondibile del Natale firmato Radio Deejay.

Il video ufficiale, già disponibile sul canale YouTube di Radio Deejay – www.youtube.com/watch?v=GMe-3Gykhn4 – e sui canali social della radio, è ambientato nel building di via Massena, nel retro di un teatro di posa e nella piscina della Fondazione TOG. Realizzato da Matteo Curti e Davide Fara, con la fotografia di Pietro Baroni, il video vede la partecipazione dello stesso Riccardo Zanotti, coinvolge tutti i talent di Deejay e buona parte dei collaboratori, per un totale di circa 60 partecipanti fra protagonisti e comparse. Quest’anno il concept ha voluto unire le ambientazioni virtuali del video ufficiale con il backstage che racconta quanto successo durante le riprese, assecondando il gusto degli ascoltatori che da sempre dimostrano grande interesse per i dietro le quinte della radio.

«Anche quest’anno abbiamo voluto fare gli auguri agli ascoltatori nel nostro stile – dichiara Linus, direttore editoriale e artistico di Radio Deejay - Nel 2023 la nostra tradizione delle canzoni natalizie festeggia 30 anni, una cosa unica nel panorama radiofonico del nostro Paese. E come d’abitudine siamo pronti a ricevere i messaggi del pubblico che al primo ascolto sosterranno, anche questa volta, che la canzone dell’anno scorso è migliore, salvo poi ricredersi e cambiare idea».

L’impegno produttivo per la registrazione del brano e la realizzazione del video ha richiesto più di un mese di lavoro: l’incisione delle voci è stata curata da Simone Paleari e Francesco Ciocca, con la supervisione di Dario Usuelli. Paola Folli è stata riconfermata nel ruolo di vocal coach, mentre la produzione è stata organizzata da Sara Foresti e Valentina Pimpolari, Francesco Lancia ha supervisionato l’adattamento del testo. La finalizzazione del brano è avvenuta negli studi RCA Recording Studios nella sede di Sony Music Italy.

Oltre alla pubblicazione de “La nostra canzone” è prevista, dall’11 dicembre, una programmazione ad hoc in occasione dell’avvicinamento al 25 dicembre, con tutte le canzoni realizzate da Radio Deejay in questi 30 anni e i grandi classici natalizi.

