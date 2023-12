Disagi all'Infanzia

In diverse aule della Scuola dell'Infanzia 'Mariele Ventre' si segnalano infatti 14.5 gradi nei bagni, 16 grandi nei saloni comuni e 17 gradi in alcune classi.

Una serie di disagi si segnalano, in questi giorni, presso la scuola cuggionese della materna. In diverse aule della Scuola dell'Infanzia 'Mariele Ventre' si segnalano infatti 14.5 gradi nei bagni, 16 grandi nei saloni comuni e 17 gradi in alcune classi. I disagi son stati segnalati dal personale docente sia in direzione scolastica che in Comune già da alcuni giorni, e non son stati risolti nonostante il cambio di alcuni termostati. Nella giornata odierna nuova visita di alcuni tecnici e dell'assessore ai lavori pubblici Sandro Guzzini. Rimane però la preoccupazione dei genitori, viste anche le giornate fredde.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!