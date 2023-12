'Come può uno scoglio': Pio e Amedeo al cinema

Dopo i successi in tv e a teatro Pio e Amedeo chiudono il 2023 con un grande ritorno al cinema. Il 28 dicembre esce nelle sale 'Come può uno scoglio', il nuovo film con la regia di Gennaro Nunziante.

Dopo i successi in tv e a teatro Pio e Amedeo chiudono il 2023 con un grande ritorno al cinema. Il 28 dicembre esce nelle sale 'Come può uno scoglio', il nuovo film con la regia di Gennaro Nunziante. Una produzione Fremantle e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Prime Video, prodotto da Lorenzo Mieli e distribuito da Vision Distribution. Nel cast, oltre a Pio e Amedeo, Francesca Valtorta, Nicola Rignanese, Christina Andrea Rosamilia e Claudio Bigagli.

