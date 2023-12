Marmonti premiato in Regione

Tra i premiati l’atleta della SOI Inveruno Stefano Marmonti, autore durante il 2023, di prestazioni eccellenti che hanno portato lui e i colori inverunesi ai Campionati Europei di Atletica a Gerusalemme.

Una cerimonia emozionante sabato mattina in Sala Biagi nella sede di Regione Lombardia, ha chiuso l’anno dei record del Progetto Talento FIDAL Lombardia. L’edizione dell’autunno 2023 della storica iniziativa, a supporto dei giovani atleti lombardi dell’atletica del Comitato Regionale, ha visto infatti premiati ben 64 atleti con borse di studio da 1.500 euro (categorie Juniores e Promesse e premi speciali) o da 600 euro (categoria Allievi/Under 18) per un impegno economico complessivo di 74.400 euro: una cifra da primato per l’atletica italiana.

Tra i premiati l’atleta della SOI Inveruno Stefano Marmonti, autore durante il 2023, di prestazioni eccellenti che hanno portato lui e per la prima volta i colori gialloblù inverunesi ai Campionati Europei di Atletica a Gerusalemme.

Le borse di studio sono state erogate grazie a un importante contributo di Regione Lombardia (24.000 euro), al notevole impegno del Comitato Regionale FIDAL Lombardia e a quanto raccolto attraverso il crowdfunding “Metti la Tua Firma sul Futuro di un Campione” grazie agli appassionati (22.755 euro, ben oltre i 16.000 euro “obiettivo” della campagna): era prevista l’erogazione di almeno 32 borse di studio, ne sono state consegnate addirittura 64.

“Questo è l’ennesimo risultato positivo che premia il lavoro di Stefano e di tutta la Società SOI, capace negli ultimi anni di organizzarsi dotandosi di un team di giovani allenatori preparati, che la stanno facendo crescere sempre più a livello di numeri e risultati nei settori atletica, volley e basket” ha affermato Luca Crespi, Presidente SOI Inveruno.

"Vorremmo sempre poter dare più borse di studio, ma per questa edizione abbiamo alzato notevolmente l’asticella – ha affermato il presidente FIDAL Lombardia Gianni Mauri. “Oltre alle borse di studio siamo al lavoro per premiare anche i migliori atleti e le migliori atlete della categoria Cadetti a Roma per assistere a tre giorni di Campionati Europei".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!