Il Re del Natale

Protagonista indiscusso e simbolo del Natale, l’albero ha radici antiche e sono diversi i paesi che ne rivendicano l’origine.

Non è Natale senza albero che troneggia a re della casa quando fuori le lucine rendono magico il periodo più atteso dell’anno. Protagonista indiscusso e simbolo del Natale, l’albero ha radici antiche e sono diversi i paesi che ne rivendicano l’origine, tra tutte la Lettonia dove è possibile trovare una targa che sancisce la creazione del primo albero nella piazza della capitale Riga nel 1510. Stessa storia per Tallin, in Estonia, che si rivendica quale sede del primo vero albero di Natale nel 1441. Gli storici, nonostante le leggende, ritengono però veritiera l’ipotesi che vede l’origine della tradizione dell’albero in Alsazia, dove alcune fonti testimonierebbero che nel 1539 venne eretto un albero nella cattedrale di Strasburgo. Senza dubbio però è da attribuire alla duchessa di Brieg l’idea di portare l’albero all’interno delle case, quando nel 1611 diede ordine di trapiantare un abete del giardino e portarlo in un angolo della sala rimasto vuoto. Pare notizia certa invece che custode della tradizione in Italia fu la regina Margherita che nella seconda metà dell’ottocento addobbò un albero in occasione delle festività natalizie, da lì lanciò una moda che prese immediatamente piede nella penisola.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!