Autostrada chiusa

Il 17 dicembre 1999 L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituiva la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

Filo Rosa Auser è un’associazione di volontariato che ha come missione l’ascolto, l’accompagnamento e la presa in carico delle donne vittime di violenza e di maltrattamenti.