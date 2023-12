'Festival dell'Inclusione' a Palazzo Lombardia

Musica, teatro e performance artistiche a Palazzo Lombardia per la Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre). Lunedì 4 dicembre, a partire dalle 10.30, all'auditorium 'Testori' si svolgerà il 'Festival Lombardo dell'inclusione'.

Musica, teatro e performance artistiche a Palazzo Lombardia per la Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre). Lunedì 4 dicembre, a partire dalle 10.30, all'auditorium 'Testori' si svolgerà il 'Festival Lombardo dell'inclusione', organizzato dall'assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e Pari opportunità.

"Si tratta - ha detto l'assessore Elena Lucchini - di una straordinaria iniziativa dedicata alle persone, alla solidarietà, all'economia civile e alle buone pratiche di cittadini che vogliono prendersi cura in modo responsabile del proprio territorio e di chi è più fragile. Questa iniziativa offre un palco per condividere storie, emozioni, esibizioni di persone diversamente abili. Nonché raccontare l'impegno di chi ogni giorno lavora per rendere l'inclusione una realtà quotidiana. Un obiettivo che condividiamo e sul quale come Regione Lombardia lavoriamo avendo come stella polare una società che non lascia indietro nessuno".

