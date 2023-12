Nell’ambito della rassegna teatrale per bambini 'È arrivato un bastimento...', sabato 2 dicembre alle 16 presso la biblioteca di piazza della Filanda a Buscate andrà in scena lo spettacolo 'Favole di Esopo al chiar di viola', a cura di Teatro dei Navigli.

Nell’ambito della rassegna teatrale per bambini 'È arrivato un bastimento...', sabato 2 dicembre alle 16 presso la biblioteca di piazza della Filanda a Buscate andrà in scena lo spettacolo 'Favole di Esopo al chiar di viola', a cura di Teatro dei Navigli. Lo spettacolo è rivolto ai bambini dal primo anno della scuola dell’infanzia fino al terzo della scuola primaria, con un ingresso di 2 euro per tutti e iscrizione obbligatoria fino al numero massimo di spettatori consentito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!