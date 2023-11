L’artista locale Patrizia Guarneri espone all’Alda Merini

Robecchetto con Induno - La pittrice Patrizia Guarneri sarà fino al 23 dicembre l’artista protagonista di “Esponiamoci – L’Arte all’Alda Merini”.

La pittrice Patrizia Guarneri sarà fino al 23 dicembre l’artista protagonista di “Esponiamoci – L’Arte all’Alda Merini”. È l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno attraverso la biblioteca comunale di via Novara, con il supporto dell’associazione “Amici

della Biblioteca”, per promuovere gli artisti del territorio esponendo le loro opere pittoriche o grafiche all’interno dei locali, in modo che possano essere ammirate dal pubblico durante gli orari di apertura. Patrizia Guarneri è socia la 2010 del Gruppo Artistico Occhio di Cuggiono e da allora ha sempre frequentato il laboratorio serale di pittura sito nello stesso paese. Col tempo ha sperimentato diverse tecniche ma ora preferisce la pittura ad olio e il materico, predilige le figure e i falsi d’autore.

