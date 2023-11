Il Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino invita scuole, associazioni del territorio, oratori, parrocchie, famiglie e cittadini a partecipare alla XXXI edizione del Concorso Presepi.

Il Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino invita scuole, associazioni del territorio, oratori, parrocchie, famiglie e cittadini a partecipare alla XXXI edizione del Concorso Presepi. Un’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale, che fonde storia e tradizione, promuove il senso cristiano nel Natale e rinnova i sentimenti di pace e fraternità, oggi più che mai necessari. Il Concorso premierà i primi tre classificati di due categorie: presepi tradizionali e presepi creativi. I premi consistono in borse di studio (primo classificato 200 euro; secondo 150 euro; terzo 100 euro). Verrà assegnato anche un un premio speciale (250 euro) al presepe che avrà ottenuto il maggior numero di voti da parte dei visitatori della mostra che dal 9 dicembre al 6 gennaio sarà allestita nel Battistero della Basilica di San Giovanni. L’ inaugurazione è prevista per l’8 dicembre alle 11.30. I presepi non devono superare i 70 cm di lunghezza e i 70 cm di profondità: per iscrizioni e informazioni tel. 335/5244414 o 339/6317934 o mail arabinigc [at] libero [dot] it.

