LIUC Alumni inaugura il Chapter Benelux

Si intitola 'Il più bel mestiere del mondo'. Ma qual è questo mestiere? Ovviamente avendo lui insegnato per una vita, non poteva che essere appunto il professore. Gianangelo Ranzini, uno dei punti di riferimento dell’istituto comprensivo di Turbigo, oggi in pensione, allora, racconta proprio in questa pubblicazione la sua esperienza con piglio ironico ed elegante, tra ricordi, aneddoti e curiosità.