Mezzi e materiali alla colonna mobile regionale

Regione Lombardia ha stanziato oltre 2 milioni di euro per l'acquisto di mezzi e materiali destinati alla colonna mobile regionale. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta su proposta dell'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

L'obiettivo è rafforzare il sistema di Protezione civile regionale attraverso il potenziamento delle componenti provinciali della colonna mobile regionale.

Sarà possibile acquistare con i fondi regionali, mini escavatori, autocarri, rimorchi, mini pale, auto, trattori, pneumatici, muletti ed altro ancora.

"Finanziare le nostre sedi provinciali - ha sottolineato l'assessore Romano La Russa - è fondamentale per rafforzare la colonna mobile regionale. Il nostro sistema di

Protezione civile è stato impegnato costantemente, non solo sul territorio lombardo ma anche a seguito dell'emergenza alluvionale in Emilia-Romagna di maggio e giugno scorsi così come nella recente emergenza alluvionale in Toscana. Avvenimenti che hanno comportato l'impiego intensivo delle risorse del volontariato".

"Finanziare la Protezione civile - ha concluso l'assessore regionale - significa quindi garantire le risorse necessarie per sostenere le attività di previsione, prevenzione, emergenza e superamento dell'emergenza, che sono fondamentali per la sicurezza e il benessere dei cittadini e del territorio".

