Pannelli fotovoltaici in piscina

Il progetto "pesa" per 556 mila euro, di cui circa 113 mila provengono da un finanziamento della Regione Lombardia. Nel futuro di Busto Garolfo vi è anche una piscina irrobustita sul piano energetico e quindi maggiormente funzionale. Dopo avere compiuto un'accurata analisi sull'impatto dell'energia nel funzionamento dell'impianto, l'Amministrazione comunale retta dal sindaco Susanna Biondi ha quindi deciso di apportare alcune migliorie. La prima concerne "L'installazione - come si legge nell'ipotesi progettuale - di un impianto di produzione di energia elettrica attraverso l'utilizzo di pannelli fotovoltaici da installare sulla copertura dell'edificio adibito a impianto natatorio comunale di via Busto Arsizio 102". L'impianto, a regime, sarà destinato a produrre circa 104 kilowatt l'ora. Un occhio sarà dato alla complessiva tenuta d'equilibrio energetico dell'edificio ma anche a ricambi d'aria e controllo della temperatura presente all'interno delle vasche. Per quella coperta grande tale temperatura oscillerà tra 26,5 e 27,5 gradi centigradi, per la più piccola invece tra 29,5 e 32,5. La filosofia portante del progetto è di "Conseguire un significativo risparmio energetico per la struttura servita mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal sole, con l'esigenza di coniugare la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale, azzerare l'inquinamento acustico, risparmiare combustibile fossile, produrre energia elettrica senza emissione di sostanze inquinanti". La piscina ospita una grande varietà di attività, da quelle didattiche al nuoto libero.

