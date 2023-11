PNRR: firma Comune-Guardia di Finanza

Insieme, per garantire l'uso lecito delle risorse di cui il Comune deve servirsi per realizzare interventi a beneficio della popolazione. Amministrazione comunale di Parabiago e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano retto dal generale Francesco Mazzotta si sono strette la mano nel nome di un obiettivo di peso.

Insieme, per garantire l'uso lecito delle risorse di cui il Comune deve servirsi per realizzare interventi a beneficio della popolazione. Amministrazione comunale di Parabiago e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano retto dal generale Francesco Mazzotta si sono strette la mano nel nome di un obiettivo di peso. "La firma - spiega il Comune in una nota - sancisce una reciproca collaborazione per garantire l'uso lecito delle risorse destinate al Comune di Parabiago per realizzare azioni e interventi previsti dalle missioni del Piano nazionale per la ripresa e resilienza". L'intesa prevede che il comune, si legge sempre nella nota, "si impegni per il prossimo triennio a fornire alla Guardia di Finanza , quale forza di Polizia economico-finanziaria a competenza generale specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e unionale, input informativi qualificati sulla ricorrenza di possibili irregolarità di cui sia venuto a conoscenza". Sono previste anche alcune iniziative formative a beneficio dei dipendenti comunali. "Le ingenti risorse destinate a finanziare il PNRR - ha spiegato Mazzotta - impongono la necessità di adottare un adeguato presidio di legalità volto a garantirne il corretto ed efficiente impiego, la stipula dell'odierno protocollo è ulteriore conferma della centralità della Guardia di Finanza nel sistema di prevenzione e contrasto alle condotte lesive degli interessi finanziari pubblici". Soddisfatto dell'intesa anche il sindaco Raffaele Cucchi: "Per quanto riguarda il nostro ente- osserva- abbiamo sempre cercato di agire in trasparenza attraverso una puntuale informazione verso la cittadinanza e verso il rispetto della normativa vigente, non solo, da sempre attiviamo progetti di partecipazione attiva della cittadinanza e lo abbiamo fatto anche con progetti complessi finanziati dal PNRR". Il Comune ha reso noto di volere organizzare sul tema prossimamente quattro incontri pubblici.

