La mostra 'Donne e Motori? Gioie e basta'

Stop ai cliché in favore della professionalità femminile, anche nel mondo automotive. Torna così la mostra fotografica “Donne e Motori? Gioie e basta”, ideata da Elisabetta Cozzi, presidente del Museo Fratelli Cozzi, e fondatrice del Movimento "Woman in power", con l'obiettivo di sostenere percorsi di empowerment femminile e mostrare che un abbinamento elegante e rispettoso tra automobili e donne può esistere.

“Siamo davvero felici di dare il via alla seconda edizione di questo progetto fotografico per sensibilizzare tutti sull’urgenza di una vera parità, che nasce anche dalle battaglie culturali” ha dichiarato Elisabetta Cozzi.

La seconda edizione, patrocinata ACI Storico, ASI e FIVA, sarà visitabile dal 21 novembre al 1° dicembre, presso il Museo Fratelli Cozzi di Legnano.

La mostra consta di venti immagini che ritraggono altrettante personalità femminili a bordo di venti Alfa Romeo appartenenti alla collezione del Museo. Con l’obiettivo di rappresentare in maniera distintiva il binomio donne-automobili scardinando cliché e retrogradi luoghi comuni che troppo spesso lo accompagnano, le venti protagoniste vengono immortalate dalla fotografa Camilla Albertini tutte con mani al volante e sguardo nello specchietto retrovisore. Il risultato è un racconto per immagini che trasmette forza e riconosce identità, un album corale che vuole ricordare all’utente quanto sia urgente raggiungere e salvaguardare una parità vera e concreta. Un cambio di rotta che prima di tutto deve essere culturale.

