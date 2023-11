Gli 'echi manzoniani' ad Arluno

A centocinquant'anni dalla morte, il suo mondo letterario esercita ancora un fascino immutato. Anche Arluno ricorderà la figura di Alessandro Manzoni, autore dei celeberrimi Promessi Sposi. Sabato 25 novembre alle 17.30, nello spazio del circolino di via Marconi 50, sarà inaugurata infatti la mostra itinerante 'Echi manzoniani nel nostro territorio' che sarà imperniata sul rapporto tra Manzoni e i luoghi della zona. Lo spazio espositivo sarà aperto al pubblico da domenica 26 novembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. L'iniziativa è stata promossa dal Centro studi territoriali Athene noctua. E consentirà di respirare a fondo le atmosfere cesellate dal genio manzoniano su "quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non ininterrotte di monti".

