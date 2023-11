Il 22 novembre apre il Tigros

Decine di ditte coinvolte, squadre all'opera nella parte interna ed esterna. E una curiosità che cresce, ma ora c'è la data: 22 novembre. Manca quindi circa una settiamana all'apertura della nuova area commerciale Tigros a Cuggiono.

Ricordiamo che l'area è quella dell'ex azienda Cometa, opportunatamente bonificata, cosi da andare a recuperare un'ampia area dismessa. Nell'area retrostante ci sarà invece poi spazio per palazzine residenziali che verranno realizzate successivamente.

