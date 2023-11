Ecomondo: a Legnano il Premio sviluppo sostenibile

Altre 9 Imprese o Amministrazioni, per ciascuno dei 3 settori, sul palco di Ecomondo per ricevere la targa come migliori dei rispettivi settori.

Altre 9 Imprese o Amministrazioni, per ciascuno dei 3 settori, sul palco di Ecomondo per ricevere la targa come migliori dei rispettivi settori. Questo il podio del Premio Sviluppo Sostenibile 2023, istituito per il tredicesimo anno dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo-Italian Exhibition Group con il patrocinio del MASE, destinato a imprese, startup e Amministrazioni locali che si siano distinte per eco-innovazione, efficacia dei risultati ambientali ed economici e del loro potenziale di diffusione.

“Il premio - ha detto Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – è ormai diventato la vetrina di eccellenza delle buone pratiche di green economy. Mai come quest’anno, infatti, abbiamo ricevuto tante candidature e tante di qualità eccellente. E’ stata anche molto alta la partecipazione di amministrazioni e aziende pubbliche locali a dimostrare come una nuova coscienza verde si sia ormai diffusa sul territorio al fine di rendere più sostenibile la vita dei cittadini”.

Quest’anno il Premio per lo sviluppo sostenibile è dedicato a Lorenzo Cagnoni: il presidente di Ecomondo e poi di IEG è stato un promotore centrale di questa iniziativa a sostegno della diffusione dell’innovazione per la sostenibilità ecologica.

Mobilità sostenibile in collaborazione con Green City Network e l’Osservatorio Nazionale Sharing mobility

Comune di Legnano: Per il Programma pluriennale di interventi, integrati tra loro – “Bicipolitana” e “Rete verde e del commercio” – che ha come obiettivo sviluppare la mobilità lenta, migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi urbani periferici con iniziative di rigenerazione urbana. La Bicipolitana è una rete ciclabile unitaria, ad integrazione e completamento di quella esistente, facilmente identificabile grazie ad un progetto grafico e segnaletico, che unisce i quartieri della città ai comuni limitrofi, con piazze, spazi di ritrovo, cicloposteggi, punti di ricarica e manutenzione bici, totem informativi multimediali, oltre a contabici e infomobilità. La Bicipolitana è integrata, lungo gli assi commerciali, dalla Rete verde e del commercio, per favorire l’accessibilità e la circolazione di tutti gli utenti, soprattutto fragili (ABCD: Anziani, Bambini, Ciclisti e Disabili), attraverso interventi di riqualificazione urbana e il sistema di parchi, giardini, viali alberati e un “rain-garden”.

“Per Legnano ricevere questo riconoscimento è un onore e, insieme, uno stimolo a proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso a favore della mobilità sostenibile - commenta il sindaco Lorenzo Radice - In città abbiamo già realizzato diversi interventi per Bicipolitana e Rete verde del commercio e altri ne seguiranno con l’impulso dei nuovi documenti di programmazione, PGT e PGTU. Questo premio, che riconosce l’approccio ecosistemico del nostro progetto, è il riconoscimento per la visione di sostenibilità e sociale che abbiamo messo alla base del nostro lavoro. Bicipolitana e rigenerazione dei luoghi verdi e del commercio di Legnano sono strumenti per creare una città a misura di tutti. Una città sostenibile, inclusiva e attrattiva dove lavoratori, studenti, commercianti, e city users trovano spazi per stare, muoversi insieme e incontrarsi. Un grazie va all’assessore Marco Bianchi e agli uffici per il grande lavoro svolto”.

