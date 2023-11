Nuove nomine per l'ospedale di Busto Arsizio

La Dottoressa Francesca Crespi nominata Dirigente Medico presso la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio.

Proseguono le nomine all’interno di ASST Valle Olona. E’ del mese di ottobre la designazione dell’incarico alla Dottoressa Francesca Crespi quale Dirigente Medico presso la Direzione Medica del P.O. di Busto Arsizio.

“Ho accettato con entusiasmo il ruolo attribuitomi in quanto lavoro in Direzione Medica – P.O. di Busto Arsizio da tanti anni (circa 16) e sento un forte senso di appartenenza verso l’Ospedale e le persone che nel tempo l’hanno reso un punto di riferimento importante per il territorio”, afferma la Dottoressa Crespi, “Ho lavorato con 4 Direzioni Strategiche e con numerosi Responsabili di UU.OO. che si sono succeduti in questi anni. Trovo in questo ospedale una grande professionalità da parte di medici e comparto, dimostrata grandemente anche nella gestione della pandemia che ha stravolto per più di due anni l’attività ordinaria richiedendo capacità di rapido adattamento e grande umanità”.

“Ora siamo di fronte ad una nuova sfida rappresentata dal Progetto Ospedale Unico Busto-Gallarate, ma forse ancor più dal percorso di avvicinamento ad esso in cui non mancheranno idee e progettualità. Confidando sulla collaborazione di tutti metteremo in campo risorse e impegno per garantire ai cittadini qualità professionale, attenzione ai bisogni e ascolto anche nei percorsi più ardui. Ringrazio la Direzione Strategica per la fiducia accordata”, conclude la Dottoressa Crespi.

“La nomina della Dottoressa Crespi va nella direzione di continuità e professionalità auspicata dall’Azienda; il suo è un ruolo strategico che, siamo sicuri, sarà in grado di svolgere al meglio anche in virtù del fatto che, nel corso degli anni, ha dimostrato di possedere capacità decisionali e professionali indiscusse”, chiosa il Dottor Claudio Arici, Direttore Sanitario di ASST Valle Olona, “Siamo certi che garantirà una continuità di azione, lavorando in maniera coordinata e integrata con tutti gli staff di riferimento”.

