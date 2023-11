Velasco ct della Nazionale femminile

Julio Velasco nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana Femminile di pallavolo. L’incarico partirà dal 1° gennaio e per l’allenatore di La Plata, fino ad agosto direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, si tratta di ripartire con una nuova avventura sulla panchina azzurra.

Julio Velasco nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana Femminile di pallavolo. L’incarico partirà dal 1° gennaio e per l’allenatore di La Plata, fino ad agosto direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, si tratta di ripartire con una nuova avventura sulla panchina azzurra. "Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta. Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore - presidente federale Giuseppe Manfredi - Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo percorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra".

