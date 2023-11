Grazia Di Michele e Giovanni Nuti omaggiano Luigi Tenco e Dalida con 'Piccole e grandi cose di te'.

Grazia Di Michele e Giovanni Nuti omaggiano Luigi Tenco e Dalida con 'Piccole e grandi cose di te' (http://ada.lnk.to/piccoleegrandi), il primo inedito scritto da Grazia Di Michele e da Giovanni Nuti che anticipa il loro album 'Una storia d'amore' (Nar International), disponibile dal 24 novembre in fisico e in digitale. Attivo il pre-save al seguente link: http://ada.lnk.to/unastoriadamore.

Grazia Di Michele e Giovanni Nuti (noto per la sua collaborazione artistica con Alda Merini) attraverso il loro nuovo progetto "Una storia d'amore", fanno rivivere: Luigi Tenco e Yolanda Gigliotti, meglio conosciuta come Dalida. Questo lavoro non è solo un omaggio a due protagonisti della storia della musica italiana, ma è un profondo e toccante racconto del legame unico, sia umano che artistico, che ha unito i due artisti. Grazia Di Michele e Giovanni Nuti reinterpretano i grandi classici di Tenco e Dalida, regalando loro nuova vita e non solo. L’album, infatti, contiene anche due inediti scritti da Di Michele e Nuti, tra cui “Piccole e grandi cose di te”, un brano ispirato alla relazione tra Tenco e Dalida.

"Parlare di una storia d’amore è parlare di tutte le storie d’amore, delle nostre, di quelle degli altri – dichiara Grazia Di Michele – E non importa se qui abbiamo immaginato la storia di Luigi e Dalida, le piccole e grandi cose sono quelle che rendono i rapporti importanti, unici, nel presente, nei ricordi e nei rimpianti".

"Che cosa resta di un amore? Soprattutto di una passione che non si è potuta vivere fino in fondo, che è rimasta incompiuta – afferma Giovanni Nuti – Una foto, un profumo, una frase, bastano a risvegliare in noi un senso di mancanza: sono quelle piccole sensazioni che la nostalgia ingigantisce e che ci fanno pensare solo e soltanto a quella persona che abbiamo tanto amato".

'Piccole e grandi cose di te' arrangiato da Josè Orlando Luciano vanta la collaborazione di diversi artisti come lo stesso Josè Orlando Luciano al pianoforte, Simone Rossetti Bazzaro al violino e alla viola, Carlo Giardina al basso ed Emiliano Oreste Cava alle percussioni. Il brano è stato registrato e mixato da Carlo Giardina presso lo Studio Bach di Milano e masterizzato da Luca Vittori presso lo Studio Villaggio di Pavia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!