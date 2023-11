Logos in Fiera

Sono ormai anni, fin dalla nostra fondazione nel 2007, che Logos è presente all’Antica Fiera di San Martino. È un po’ il nostro modo per rendere omaggio all’evento.

Sono ormai anni, fin dalla nostra fondazione nel 2007, che Logos è presente all’Antica Fiera di San Martino. È un po’ il nostro modo per rendere omaggio all’evento principale e più caratteristico del territorio, ma anche una preziosa occasione per incontrarvi. Anche quest’anno non mancheremo, per incontrare voi lettori e raccontare tutti gli eventi della manifestazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!