I ghiacciai della Lombardia

Una mostra per raccontare con le immagini un dramma che altrimenti sarebbe troppo distante. ‘Terra Glacialis’, l’esposizione itinerante del Servizio Glaciologico Lombardo (SGL). Saranno esposti 31 pannelli da 80x180cm raffiguranti i ghiacciai lombardi e una serie di dati che raccontano la situazione drammatica di ritiro che stanno vivendo da molti anni. La mostra arriva in Fiera di San Martino su iniziativa della sezione inverunese del Club Alpino per evidenziare quanto si siano ritirati i ghiacciai negli ultimi decenni, e con lo scopo di fornire i dati più esatti per comprendere al meglio la situazione attuale e futura delle nostre montagne.

