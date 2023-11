Il profilo Instagram del Comune

'Io non rischio' Il Comune di Cornaredo si fa promotore dell'evento 'Io non rischio': sabato 14 e domenica 15 ottobre in Piazza della Libertàper scoprire insieme le buone pratiche di Protezione Civile, con attività sia per i grandi che per i più piccoli.

"Scegliere la pace" Cornaredo: sabato 23 settembre una giornata di testimonianze, riflessioni e festa, con l'Arcivescovo Delpini. Destinatari dell'iniziativa obiettori in congedo, volontari del servizio civile che scelgono di impegnarsi per la non violenza.