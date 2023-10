Manutenzione al Parco delle Rimembranze

Il Parco delle Rimembranze di Buscate, situato ai piedi del ponte sul Villoresi, è stato rimesso a posto con taglio erba, potature e rimozione del materiale lasciato a terra dopo gli ultimi lavori di messa in sicurezza.

Il Parco delle Rimembranze di Buscate, situato ai piedi del ponte sul Villoresi, è stato rimesso a posto con taglio erba, potature e rimozione del materiale lasciato a terra dopo gli ultimi lavori di messa in sicurezza. A causa della pericolosità di alcune branche del cedro nei pressi della cappelletta si è dovuto procedere alla chiusura del parco per la messa in sicurezza dell’area. “Ora provvederemo alla sistemazione di queste piante e a chi fa polemica sull’intempestività della decisione, ricordo che le segnalazioni si possono fare direttamente in Comune, invece che a mezzo social”, conclude il sindaco Fabio Merlotti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!