Fibra ottica, avanti tutta

Fibra ottica ad Arluno avanti tutta. A beneficiarne saranno anche le scuole. L'Amministrazione comunale si è mossa nella direzione di assicurare un valore aggiunto di carattere tecnologico alle modalità di apprendimento tra i banchi. "Anche le scuole Moro e Girola - ha detto in una nota il primo cittadino arlunese - sono collegate alla fibra ottica. Il piano di passaggio alla banda larga delle nostre scuole previsto dai bandi scuole Infratel si conclude quindi così". Le basi furono poste dal comune nel 2019 allorchè stipulò una convenzione con Intratel per la posa della fibra ottica culminata in una serie di interventi per ogni angolo del territorio del paese.

