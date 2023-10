Pontificale in Duomo

Venerdì 3 novembre, alle 17.30, nel Duomo di Milano l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, presiederà il Pontificale nella vigilia della Solennità liturgica di San Carlo Borromeo, Vescovo compatrono della Diocesi ambrosiana.

Al termine della celebrazione l’Arcivescovo visiterà lo Scurolo di San Carlo, il luogo sotto il presbiterio della Cattedrale dove sono custodite le spoglie di San Carlo Borromeo, che a partire dall’11 novembre, dopo due anni di lavori per i restauri, torna ad essere accessibile per fedeli e visitatori (NB: giornalisti, fotografi e video operatori accreditati potranno accedere allo Scurolo al termine della Messa, contestualmente alla visita dell’Arcivescovo).

Progettato nel 1606 da Francesco Maria Richini, su commissione dall’allora Arcivescovo di Milano, Cardinale Federico Borromeo, lo “Scurolo” (dal milanese scuroeu, cioè spazio scarsamente illuminato o sotterraneo) è un ambiente di arte barocca a pianta ottagonale con pareti ornate da specchiature in marmo e pannelli decorati con tessuti ottocenteschi impreziositi in seguito da ricami in filati di seta, oro e argento. Al 1619 risale la delibera della decorazione in lamina d’argento sbalzato, che richiese oltre cinquant’anni di lavoro.

L’urna di cristallo, disegnata dal Cerano, che custodisce il corpo del Santo è dono di Filippo IV di Spagna, mentre la maschera in argento sul volto del Borromeo è stata voluta dal Cardinale Giovanni Maria Montini, Arcivescovo di Milano dal 1954 al 1963 per poi diventare papa Paolo VI.

Venerdì 10 novembre, alle 19, in Duomo, si terrà una conferenza di approfondimento interamente dedicata al restauro dello Scurolo di San Carlo, dal titolo “Lo splendore della fede” (per informazioni e prenotazioni si rimanda al sito www.duomomilano.it).

Dal giorno successivo sarà possibile il libero accesso allo Scurolo di San Carlo per la preghiera dal lunedì al sabato dalle 8 alle 10. I turisti (questi ultimi con specifico biglietto di accesso) potranno sempre visitare lo Scurolo restaurato dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 e al sabato dalle 10 alle 16.

