PD Castano: Elia Massidda nuovo segretario

Cambio alla guida del circolo PD 'Sandro Pertini' di Castano. Il nuovo segretario, infatti, Elia Massidda, giovane studente e lavoratore, che subentra così ad Alessandro Landini, in carica dal 2018 e attualmente assessore. "La nuova segreteria rimane forte sostenitrice della giunta comunale e del lavoro svolto da assessori e consiglieri della maggioranza - commentano dal Partito Democratico castanese - Solida anche la coalizione Insieme per Castano, con la quale dal 2014 siamo in stretti rapporti per l’Amministrazione locale. Gli obiettivi primari della nuova sezione sono affini a quelli della precedente segreteria, nonché cardini del pensiero politico del partito: come ad esempio la promozione di iniziative a tutela della salute, del lavoro, dell’economia e dell’ambiente. Questi sono tutti temi politici di interesse nazionale che, tuttavia, esprimono la loro rilevanza nelle piccole realtà comunali e territoriali. È per questo motivo che il circolo si spenderà il più possibile per proporre ai concittadini soluzioni adatte alle necessità collettive e si interesserà all’ascolto e all’inclusione di chiunque desideri avvicinarsi alla politica del nostro territorio. Infine, la sfida più importante saranno le prossime elezioni comunali, dove saremo impegnati per presentare candidati validi e competenti per il nostro paese, con lo scopo ultimo di continuare l’eccellente lavoro svolto dalla giunta e dal sindaco Giuseppe Pignatiello negli ultimi dieci anni".

