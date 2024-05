Ecco i 16 di ATTIVAmente

Una lista composita, con esperienza e nuove leve, con tante professionalità e con una visione chiara: la lista di ATTIVAmente è pronta per presentarsi alla prossima tornata elettorale di Castano Primo. Ecco i candidati: Angela Barzani, Gaetano Cannisi, Daniele Canziani, Marta Cassago, Raffaello Di Gennaro, Michael Falda, Marco Fontanive, Cristina Ippoliti, Angelo Landi, Raffaella Marzocca, Filippo Morando, Marco Quaresimin, Franco Ripamonti, Maria Grazie Rudoni, Davide Sanzaro e Marilena Zampolli.

