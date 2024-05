La 'Caccia alla lista' di ATTIVAmente

Lo scorso sabato ATTIVAmente, la lista che sostiene Federico Cerruto alle prossime elezioni amministrative, ha organizzato una ‘caccia alla lista’ presso Parco Sciaredo durante la quale sono stati svelati per la prima volta i dodici candidati per la prossima tornata elettorale.

La spinta della comunità e le idee di un gruppo, conciliate in un solo progetto che fa della collettività il suo punto cardine. Lo scorso sabato ATTIVAmente, la lista che sostiene Federico Cerruto alle prossime elezioni amministrative, ha organizzato una ‘caccia alla lista’ presso Parco Sciaredo durante la quale sono stati svelati per la prima volta i dodici candidati per la prossima tornata elettorale.

Il programma, ricchissimo di attività per grandi e piccoli, ha animato il pomeriggio castanese con giochi, divertimento e amicizia: tanti giochi per i bambini, tra cui il truccabimbi di Marzia, ping pong, calcio balilla e piccole lezioni di giocoleria tenute da Matteo Farina; per i grandi anche tornei di carte e la possibilità di confrontarsi coi candidati sui temi più caldi della campagna. In un’atmosfera cordiale e vivace l’evento ha raccolto moltissime persone tra mamme, papà, nonni, giovani e meno giovani, insieme per costruire un futuro migliore per Castano Primo. Significativa anche la presenza di parte della comunità mussulmana di Castano, segno di un progetto inclusivo e attento a tutte le sensibilità del territorio senza pregiudizi di sorta o veti a priori.

L’evento è culminato con lo svelamento del gruppo: i dodici candidati insieme a Cerruto hanno presentato ufficialmente il logo che si troverà sulla scheda elettorale della prossima tornata, raffigurato anche sulle t-shirt che il gruppo ha indossato al momento della presentazione, seguita poi da un aperitivo offerto alla cittadinanza. ATTIVAmente inoltre ha lanciato la colonna sonora della loro campagna elettorale, la canzone ‘Terra di nessuno’ dei Loreley. Una scelta questa che evidenzia, ancora una volta, la cifra di ATTIVAmente: un progetto che nasce non dai partiti ma dall’impegno civile e che fonda la sua progettualità non nelle direttive dei gruppi politici nazionali ma nel genuino interesse del progresso di Castano.

