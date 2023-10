Big Bench: ancora azioni vandaliche

La Big Bench di Bernate Ticino è stata nuovamente oggetto di azioni vandaliche.

Fa ancora parlare di sé, purtroppo non solo per attestato di lodevole servizio, la Big Bench installata nel cuore del Parco del Ticino lo scorso 24 settembre. Dopo una partenza tutt'altro che semplice, con un atto di danneggiamento già nel curriculum, la panchina gigante bernatese è stata nuovamente oggetto di azioni vandaliche. La scritta riporta il chiaro disappunto dell’autore, ancora ignoto, che si è evidentemente sentito autorizzato a danneggiare il bene pubblico per esprimere il suo parere contrario. Non sono mancate le discussioni social, dove non è sfuggito agli occhi più attenti l’errore grammaticale della scritta, forse una svista causata dalla fretta o forse no. Al di là dei commenti di contorno, resta indiscutibile la gravità dell’accaduto a poche settimane dall’inaugurazione. Encomiabile lo sforzo dei volontari nel cancellare quanto fatto e riportare la panchina al massimo del suo splendore.

Persiste l’indubbio amaro in bocca verso l’ennesimo atto vandalico nei confronti del bene pubblico, dove a pagarne le spese (e non solo quelle economiche) è la maggioranza della popolazione che invece di demolire, sceglie di costruire.

