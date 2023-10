Tutti i Santi: le celebrazioni con l'Arcivescovo

Mercoledì 1° novembre, in occasione della solennità di Tutti i Santi, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, presiederà in Duomo, alle 11, il solenne Pontificale.

Mercoledì 1° novembre, in occasione della solennità di Tutti i Santi, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, presiederà in Duomo, alle 11, il solenne Pontificale. La celebrazione verrà trasmessa in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre), sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube ChiesadiMilano (Youtube.com/chiesadimilano).

Nel pomeriggio, alle 15.30, al Cimitero Monumentale di Milano l’Arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica per tutti i fedeli defunti.

Giovedì 2 novembre, giorno tradizionalmente dedicato alla Commemorazione dei defunti, mons. Delpini presiederà le celebrazioni eucaristiche alle 9.30 nella Basilica di Sant’Ambrogio, con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze Armate, alle 15.30 al Cimitero di Lambrate e alle 17.30 in Duomo (diretta streaming sul portale e sul canale YouTube della Diocesi).

Nel corso della giornata mons. Delpini visiterà per un momento di preghiera alcuni cimiteri di Milano secondo il seguente orario:

- 8.30 Cimitero Maggiore

- 11.00 Cimitero di Chiaravalle

- 11.45 Cimitero di Baggio

- 12.30 Cimitero di Bruzzano

- 14.30 Cimitero di Greco

Giovedì sono anche in programma, alle 15.30, altre celebrazioni eucaristiche nei cimiteri cittadini presiedute dai Vicari episcopali. Di seguito luogo e celebranti:

- Cimitero di Bruzzano, mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale.

- Cimitero di Baggio, mons. Bruno Marinoni, Vicario episcopale per gli affari economici.

- Cimitero Maggiore, mons. Giuseppe Vegezzi, Vicario episcopale per la Zona I.

- Cimitero di Chiaravalle, mons. Franco Agnesi, Vicario generale.

- Cimitero di Greco, mons. Erminio De Scalzi, Vescovo ausiliare

