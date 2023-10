Milano prima città per offerte di lavoro

Si è tenuto a Milano, il workshop ‘IL FUTURO DEL LAVORO’ organizzato da AxL Agenzia per il Lavoro, tra le prime società italiane che operano nei servizi per le risorse umane.

Si è tenuto a Milano, il workshop 'Il futuro del lavoro', organizzato da AxL Agenzia per il Lavoro, tra le prime società italiane che operano nei servizi per le risorse umane. Ospite del workshop, insieme a numerosi rappresentanti delle aziende, Davide Ballabio, direttore Area Sistema Formativo e Capitale Umano Assolombarda chiamato per riflettere sull’evoluzione del mercato del lavoro e sul nuovo paradigma che le imprese devono affrontare in questo particolare momento storico.

Milano è la prima città per offerte di lavoro e la Lombardia conferma la crescita del tasso di occupazione che si attesta al 68,8% per il secondo trimestre 2023, +0,1% rispetto al trimestre precedente, cresce anche il tasso di attività che passa da 71,9% a 72,1%. Si rileva inoltre un lieve miglioramento per il genere femminile, le donne segnano un aumento più marcato sia del tasso di occupazione che del tasso di attività e una riduzione più netta del tasso di disoccupazione.

L’intero mercato del lavoro in Lombardia registra una crescita del 9,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Seguono Milano, nella classifica relativa alle offerte di lavoro, in quest’ordine: Brescia, Bergamo, Monza e Brianza e Varese.

L’Osservatorio AxL conferma le figure professionali più richieste in Lombardia: operai, addetti in produzione, addetti qualità sono i ruoli che coprono il 30,6% delle richieste. Sempre secondo l’Osservatorio di AxL si riscontra una grande difficoltà nel reperimento del personale, difficoltà dovuta principalmente al calo demografico, alle risorse junior non in linea con le richieste di mercato e che aspirano ad un miglior bilanciamento tra vita privata e lavoro, e, non ultimo, al conosciuto fenomeno della fuga dei cervelli.

Davide Ballabio ha sottolineato l’importanza dell’orientamento e della formazione: “Grazie alle partnership sul territorio come quella con AxL, Agenzia per il Lavoro, il nostro compito è stimolare le aziende sulla formazione considerato che il capitale umano è una risorsa fondamentale. Siamo di fronte ad un’evidente carenza di disponibilità di personale e il futuro è incerto, i dati relativi all’indice di fecondità parlano chiaro, 1,2% contro l’indice perfetto che dovrebbe essere al 2%.” Un aspetto importante della relazione di Ballabio è stata l’analisi delle caratteristiche delle nuove generazioni che si affacciano nel mercato del lavoro. “Secondo la fotografia di Assolombarda molti giovani manifestano uno spirito imprenditoriale che spinge a pensare alla necessità di inserire queste figure nelle aziende con un approccio open mind, lasciando che possano essere portatori di idee, nuove metodologie, approcci proattivi e autonomi.”

L’impegno di AxL in Lombardia è volto a sostenere le aziende nei processi di selezione e i candidati nella valorizzazione del talento e nell’acquisizione delle competenze richieste dal mercato. “Con AxL operiamo nei mercati di Milano, Monza e Brianza, mercati importanti, attivi, nei quali si possono ottenere risultati significativi ma che si scontrano con situazioni complesse come i candidati che non si trovano, il record di Neet e il tema del lavoro femminile” commenta Lucio Oliveri, Direttore Generale AxL “la nostra risposta come Agenzia per il Lavoro è di affondare le radici nel territorio, fare rete, scoprire i talenti nascosti, trasferire competenze, orientare, formare. Tutto questo con una visione a lungo termine globale, ma con strategie locali.”

Le sedi AxL di Milano, Monza e Brianza hanno gestito da inizio anno oltre 1250 ricerche, con un approccio completo e strutturato che prevede un’analisi attenta dei fabbisogni aziendali, la messa a terra di percorsi formativi che possano ridurre il disallineamento di competenze e la strutturazione di percorsi crescita concreti al fine di rendere appetibili ed interessanti le opportunità occupazionali che si possono offrire.

