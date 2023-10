Rigenerazione: il Triennale supera i 21 milioni

Un Triennale da oltre 21 milioni di euro, nel segno degli interventi di rigenerazione urbana e di efficientamento energetico, ma anche, restando alla prima annualità, dei primi interventi di riqualificazione di Piazza Mercato, dell’abbattimento delle barriere architettoniche sulle strade, della Rete verde e del commercio in Piazza Redentore.

Un Triennale da oltre 21 milioni di euro, nel segno degli interventi di rigenerazione urbana e di efficientamento energetico, ma anche, restando alla prima annualità, dei primi interventi di riqualificazione di Piazza Mercato, dell’abbattimento delle barriere architettoniche sulle strade, della Rete verde e del commercio in Piazza Redentore. In numeri sono le azioni della strategia “La scuola si fa città”, con un importo complessivo che supera i 12,8 milioni di euro, a caratterizzare fortemente gli investimenti della prima annualità del documento, che totalizza 16 milioni 342mila euro. Le fonti di finanziamento del Triennale 2024-26 derivano in forte prevalenza da bandi (15 milioni 900mila euro) contro i 4 milioni 820mila euro di risorse comunali. Il documento approvato dalla giunta vede spalmati sulle tre annualità rispettivamente 16 milioni 342mila euro, 3 milioni 470mila euro e 1 milione 360mila euro.

"Anche in questo Triennale trova conferma l’indirizzo dell’amministrazione di puntare sulla sostenibilità, la valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare e l’efficientamento energetico - sottolinea Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche di Legnano - Una parte cospicua delle risorse della prima annualità sono impiegate nelle azioni de “La scuola si fa città”, per cui stiamo completando l’approvazione del primo livello progettuale, quello di fattibilità tecnico-economica. Questo progetto, che riflette la nostra visione di città sociale, guarda agli edifici scolastici per farne hub di incontro, socialità e servizi non soltanto per alunni e studenti, ma per includere, aprendosi alla città, una comunità più ampia. Nella prima annualità del Triennale figurano, in questo senso, risorse finalizzate a integrare parti dei plessi scolastici nella città. In questo Triennale facciamo scelte precise a supporto dell’attività degli ambulanti destinando risorse per i primi interventi di riqualificazione di Piazza Mercato; per la riqualificazione del Parco Falcone Borsellino volti a migliorare l’illuminazione nell’ottica di una maggiore sicurezza e in considerazione del nuovo campo di basket. Incrementiamo le risorse per il 2024 e per le annualità seguenti finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche, in previsione delle azioni che seguiranno l’approvazione del PEBA. Gli interventi per la Rete verde e del commercio, dopo aver interessato l’Oltrestazione con piazza del Popolo, e in attesa della riqualificazione del parcheggio sotterraneo in via Cristoforo Colombo e della progettualità per la zona scolastica in piazza Vittorio Veneto, cominceranno a concentrarsi sul quartiere Legnarello partendo dall’area di piazza del Redentore. Tra gli altri interventi proseguiamo il nostro impegno per le infrastrutture della mobilità urbana stanziando maggiori risorse per la manutenzione e la messa in sicurezza di strade e marciapiedi e la continuazione del progetto della Bicipolitana".

Nel dettaglio, relativamente alla prima annualità del piano, le opere nel Triennale de “La Scuola si fa città” sono: la riqualificazione e l’efficientamento energetico della scuola Pascoli (1 milione 718 mila euro) e dell’asilo Salvo d’Acquisto (660 mila euro); la ristrutturazione e l’efficientamento energetico dell’ex liceo di via Verri (4 milioni di euro); il community campus (ossia l’allestimento di spazi pubblici e l’implementazione del verde) e la “silent street” (gli interventi di connessione tra i quartieri Gorizia e Canazza e sugli attraversamenti) per complessivi 3 milioni 938 mila euro; gli interventi di ristrutturazione per integrare le strutture con la città (1 milione 246 mila euro); la riqualificazione dei percorsi storici e delle recinzioni del Parco ex ILA (circa 1 milione 290 mila euro).

Oltre agli interventi contemplati dalla strategia “La scuola si fa città”, in chiave sostenibilità, 150 mila euro saranno destinati al relamping negli stabili comunali, mentre per le scuole 620 mila euro saranno destinati al secondo lotto dell’impianto termico del complesso scolastico Manzoni – Tosi, 170mila euro all’efficientamento energetico (sostituzione di serramenti) alla scuola Montalcini e 150mila euro alla riqualificazione degli stabili scolastici.

In tema di mobilità, oltre alle riqualificazioni stradali con 700mila euro e alle opere di messa in sicurezza (350 mila euro), figurano gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche (350 mila euro) e 150 mila euro per proseguire, con la Bicipolitana, lo sviluppo della mobilità sostenibile.

Lavori che interesseranno spazi pubblici e supporteranno il commercio saranno i primi interventi di riqualificazione di Piazza Mercato (300mila euro) e la riqualificazione dell’area di Piazza Redentore (400mila euro) nell’ambito degli interventi della Rete verde e del commercio. Venendo agli spazi del verde pubblico per gli interventi di riqualificazione del Parco Falcone e Borsellino le risorse stanziate sono pari a 150 mila euro.

