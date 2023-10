Il 25 novembre prossimo all’Allianz Cloud di Milano si terrà PetrosyanMania Gold edition, gala internazionale di sport da combattimento, ideato e organizzato dai fratelli e campioni Giorgio ed Armen Petrosyan che da anni lavorano a questo show, divenuto ormai uno tra gli eventi più attesi dell’autunno meneghino.

Il 25 novembre prossimo all’Allianz Cloud di Milano si terrà PetrosyanMania Gold edition, gala internazionale di sport da combattimento, ideato e organizzato dai fratelli e campioni Giorgio ed Armen Petrosyan che da anni lavorano a questo show, divenuto ormai uno tra gli eventi più attesi dell’autunno meneghino. PetrosyanMania Gold Edition sarà il maggior evento di Kickboxing del 2023 in Italia e si gareggerà per ottenere due titoli mondiali WAKO pro e un titolo italiano WAKO pro. Questa manifestazione, fortemente voluta da Armen Petrosyan, fratello minore del 14 volte campione del mondo e leggenda contemporanea dello sport, Giorgio, che si occupa di tutta l’organizzazione, ha un enorme valore affettivo per i campioni italiani venuti da lontano che desiderano far vivere a tutti i loro fan, ai praticanti e amanti di questo sport un momento speciale di interesse internazionale. In questa occasione Armen Petrosyan 4 volte campione ISKA world title e due volte campione mondiale WAKO pro. avrà al suo fianco il fratello Giorgio che sarà all’angolo a sostenerlo nella complessa gara contro lo spagnolo Sergio Sanchez che ha combattutto 110 volte e ha al suo attivo ben 6 titoli mondiali ISAKA e WAKA pro. L’evento si aprirà alle 18.30 e dalle 21 e 30 sarà in diretta mondiale su DAZN e vedrà combattere tra gli altri anche Fabrizio Ruggiero per il WAKO pro World title contro Wassim Elì Mestari e Riccardo Fumagalli contro Andrea Festa per il titolo italiano. I biglietti sono in vendita sul sito www.clappit.it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!