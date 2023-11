Trucco e parrucco: preparati alle feste con noi

Se ancora non lo sai, oltre al reparto capelli abbiamo un fornitissimo reparto viso composto da due servizi che proprio in questo periodo potrebbero fare al caso tuo. Scopriamoli insieme!

Il conto alla rovescia in vista del Natale è partito. Quest’anno siamo passate dalle maniche corte ai maglioni di lana in un batter d’occhio ma Natale è sempre lì che ci aspetta, con il suo mix di relax, ansia da cene e pranzi e corsa all’ultimo regalo.

Sono soprattutto le occasioni di stare assieme che si moltiplicano con gli innumerevoli inviti da parte sia di parenti, amici e colleghi: vuoi che sia la cena aziendale, la rimpatriata della classe, la cena con quelli della palestra, novembre e dicembre saranno 2 mesi fitti di appuntamenti.

Ovviamente ogni appuntamento porta con sé le classiche domande del tipo “ cosa mi metto?”, “ i capelli sono a posto?”, “ quanto tempo ho per prepararmi?”, “ come mi trucco?”.

Noi in salone siamo pronti a darti man forte!

Se ancora non lo sai, oltre al reparto capelli abbiamo un fornitissimo reparto viso composto da 2 servizi che proprio in questo periodo potrebbero fare al caso tuo:

servizio Biolifting

servizio Daily Makeup

Se con il Biolifting aumentiamo la tonicità e la luminosità della pelle grazie all’Acido Ialuronico e all’Ossigeno attivo, con il servizio Daily Makeup ti aiutiamo a trovare il trucco perfetto per il tuo viso.

Quante volte infatti ti sei chiesta “ Con quali colori sto meglio?”, “ Come mi devo truccare senza perdere troppo tempo?”, “ Cosa devo fare per valorizzare la forma del mio viso?”.

Domande che si fanno ancora più vive proprio sotto le feste, quando la vita sociale si intensifica.

Abbiamo creato il servizio Daily Makeup con l’intento di aiutarti a trovare una risposta ai tuoi dubbi in ambito trucco viso.

Hai 4 possibilità:

1. Se hai un evento e vuoi essere truccata, la nostra Barbara realizzerà per te il trucco abbinandolo ovviamente al tuo taglio e colore di capelli. Che sia per una cena dell’ultimo minuto o per un’occasione programmata, ti basta prenotare e saremo pronte per renderti speciale.

2. Se invece hai deciso che è arrivato il momento di “essere autonoma”, puoi scegliere la Consulenza Trucco con Barbara. Ti mostrerà i colori che più valorizzano il tuo viso dal fondotinta fino all’ombretto. Oltre a raccontarteli, ti truccherà per mostrarti l’effetto finale che potrai replicare quotidianamente. Finalmente potrai imparare in modo semplice e personalizzato i segreti per valorizzare al massimo la tua immagine.

3. Se tu invece sai già truccarti ma conosci un’amica che avrebbe parecchio bisogno di noi, allora perché non regalarle la nostra Consulenza Daily Makeup? Anche se la persona non è nostra cliente, potrà fare solo il servizio trucco senza obblighi da parte sua.

4. Siamo il tuo punto di riferimento per trucchi professionali. Da qualche mese abbiamo inserito un nutrito espositore trucchi dove trovi ciò che ti serve grazie anche alla nostra attenta consulenza. Basta acquisti alla cieca!

Come vedi siamo pronte per affiancarti in questo periodo particolarmente intenso. Che si tratti di capelli o di viso, in salone trovi 2 reparti professionali in un’unica SPA. Ti aspettiamo!

Se ancora non l’hai fatto, prenota già ora i tuoi appuntamenti in vista del Natale senza le corse dell’ultimo minuto.

