Regali di Natale: meglio un oggetto o un’esperienza?

Probabilmente anche tu come noi hai risposto subito “ un oggetto ”. D’altronde siamo abituate a pensare che qualcosa di tangibile faccia ricordare più a lungo chi ha fatto quel regalo (l’occasione di usarlo spesso richiama alla memoria il suo ricordo).

Ma è pur vero che una giornata di relax passata sul divano a leggere, una camminata nel foliage autunnale o una cena con amici particolarmente divertenti, difficilmente “finisce in fondo ad un cassetto” come può capitare invece per uno dei tanti oggetti che ci sono stati regalati.

Come sempre la verità sta nel mezzo, soprattutto a Natale: puoi stupire le persone più care scegliendo un oggetto (magari utile e desiderato da tempo) o un’esperienza fonte di bei ricordi.

Questo vale anche per te! Natale per molte di noi significa auto-gratificarsi dopo un anno passato “in salita” e questo 2023 potrebbe essere l’anno in cui sceglierai un prodotto o un’esperienza, chi lo sa!

Noi possiamo solo dirti che anche quest’anno ti affianchiamo nella scelta dei regali per te e per le persone a cui tieni di più.



MASSAGGIO VISO ILLUMINANTE

Dedicato ad aumentare la tonicità e la luminosità del viso, si tratta di un trattamento da abbinare al tuo appuntamento capelli. Nello specifico, realizziamo uno specifico massaggio illuminante durante il tempo di posa della nostra Mud (trattamento a base di fanghi del Mar Morto per la cura della cute).

Il risultato è una pelle più fresca e polposa, con una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e al freddo.

Se non l’hai mai provato, ti invitiamo ovviamente a prenotarlo subito.



GIF CARD: la soluzione quando non sai cosa regalare

Vuoi fare un regalo ma non conosci i gusti della persona? Sei in ritardo e non vuoi fare brutta figura?

Le nostre Gift Card ti risolvono il problema. Però dimentica quelle banali tessere di plastica che compri un po’ dappertutto. Con le nostre, infatti, ti troverai a regalare tessere piacevolmente griffate, racchiuse in un’elegante scatolina nera e sigillate con un nastro. Inoltre all’interno troverai anche il biglietto per scrivere i tuoi auguri.

E se la tua amica va da un altro parrucchiere? Nessun problema! Perché non regalarle un trattamento viso, a scelta tra illuminante, detossinante e rivitalizzante? O perché non regalarle una Consulenza Trucco? In questo modo potrà venire in salone solo per i trattamenti viso senza forzarla a cambiare le sue abitudini.



PRODOTTI CAPELLI/VISO PERSONALIZZATI

Che si tratti di prodotti per i capelli o per il viso, in base al tuo budget sapremo stupire la tua amica con eleganti confezioni a tema!

Sempre più spesso c’è una particolare attenzione al regalo utile; per questo ti aiuteremo a scegliere lo shampoo, la maschera o il trucco più adeguato ai capelli e alla pelle della tua amica.



FATTI UN GRANDE REGALO

Finora abbiamo parlato di regali per gli altri, ma perché non pensare anche ad una coccola per te? Come sempre nel nostro salone trovi un ambiente studiato per un’esperienza di relax:

lavatesta comodi e separati dalla zona phon

coperta e tisana mentre ti godi la comodità dei lavatesta

nessun inutile chiacchiericcio

massaggi rilassanti e trattamenti per una disconnessione totale dalla frenesia

consulenza trucco e trattamenti viso dedicati

Natale può essere quindi l’occasione per regalarti quel cambio look a cui pensavi da tempo o per abbandonarti mezzoretta alle nostre cure: al tuo relax ci pensiamo noi!



Noi siamo pronte ad accoglierti anche quest’anno con un allestimento tutto nuovo e se ancora non l’hai fatto, ti ricordiamo di prenotare i tuoi appuntamenti per essere sicura di trovare posto.

E come sempre ti auguriamo Buone Feste invitandoti a seguire i nostri canali social Facebook e Instagram.

Lucia, Barbara, Serena

