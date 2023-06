Qual è la differenza tra un Salone e una SPA per Capelli?

Se tagliare e colorare i capelli per una donna è una necessità, non è detto che tale incombenza debba anche essere sgradevole.

È vero che l’obiettivo di un parrucchiere è di farti uscire con i capelli in ordine, ma la nostra idea è che ti debba anche far vivere un’esperienza piacevole di relax. D’altronde entri in salone per curare la tua bellezza e non è giusto che tu ne esca bella ma stressata.

Ecco perché negli anni abbiamo abbandonato l’idea di semplice Salone, lavorando per creare una SPA per capelli.

La nostra idea si è quindi concretizzata in piccoli e grandi dettagli:

Area lavaggi separata

È il cuore del nostro salone dove ha inizio il tuo relax più profondo.

La zona è completamente separata dal resto del salone, isolata addirittura da una porta. È l’ambiente nel quale realizziamo alcuni dei nostri trattamenti, fiore all’occhiello della nostra cura per i tuoi capelli. Nei mesi più freddi puoi goderti una tisana ed essere riscaldata da una morbida coperta mentre ti rilassi ascoltando una lieve musica di sottofondo lontano dal rumore dei phon.

Abbiamo scelto per te lavaggi senza nessuna fastidiosa pressione cervicale, ma ergonomici e rilassanti.

Freschi kimono monouso

Per proteggere i tuoi abiti e garantirti il massimo dell’igiene, utilizziamo Kimono personalizzati. Al tatto sembrano di seta e ci aiutano a prevenire eventuali imprevisti.

Qualche coccola in più

Nei mesi più caldi, oltre al classico caffè, puoi rinfrescarti con una bibita fresca. Abbiamo un piccolo frigo dedicato proprio a questo ed è a tua completa disposizione.

L’idea, è di farti entrare in un ambiente rilassante nel quale puoi prenderti cura dei tuoi capelli e al contempo staccare dalla frenesia quotidiana.

Se non hai mai provato la differenza rispetto al classico salone allora ti aspettiamo. Per renderti bella ma anche rilassata!

