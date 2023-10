"Implementare Pronto Soccorso Pediatrici"

"Il nostro obiettivo è realizzare altri Pronto Soccorso specialistici per bambini e fare del Buzzi un punto di riferimento per tutta Europa". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso.

"Il nostro obiettivo è realizzare altri Pronto Soccorso specialistici per bambini e fare del Buzzi un punto di riferimento per tutta Europa". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, intervenendo alla seconda tappa di presentazione della campagna di raccolta fondi che vede coinvolta la Fondazione Buzzi a favore di un nuovo Padiglione per l'Emergenza dell'ospedale dei Bambini, che comprenderà anche un ampio e moderno Pronto Soccorso.

Una campagna che in collaborazione in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano è stata pensata seguendo il fil rouge dell'avventura spaziale.

All'iniziativa due ospiti d'onore di grande risonanza internazionale: gli astronauti dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea) colonnello Luca Parmitano e capitano Andrea Patassa, in veste di ambasciatori, per lanciare la campagna che dal 20 ottobre sarà presente in varie piazze della città con i manifesti #assenzadigravità.

"I Pronto Soccorso pediatrici - ha aggiunto l'assessore - sono assolutamente fondamentali perché assistere i piccoli in strutture che accolgono anche pazienti adulti non va bene. Le patologie trattate sono differenti, così come diverso è l'approccio psicologico e l'assistenza fornita. Per questo occorrono due strutture diverse: una che si occupa degli adulti e una dei bambini. Purtroppo, in Italia ci sono pochi ospedali con queste caratteristiche".

La Fondazione Buzzi partecipa, con il Comitato d'Onore, alla raccolta fondi con il nuovo progetto Nuovo e Grande Buzzi. Contribuirà con una raccolta fondi che si stima arrivi fino a 20 milioni di euro.

L'ospedale Nuovo e Grande Buzzi intende configurarsi come un'eccellenza sanitaria: il primo ospedale X-ray free (senza utilizzo di raggi x) in Italia e per fornire alla città di Milano un ospedale pediatrico contemporaneo, un hub internazionale.

