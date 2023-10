'La sanità che immaginiamo': medici a convegno

“La mia storia devo dire... un colpo di fortuna se vogliamo. Ho vissuto per oltre 50 anni da normodotato, poi ho perso una gamba. Ma alla fine oggi per fortuna abbiamo i mezzi per poter tornare come eravamo prima. Si fa tutto e lo sport in questo mi ha aiutato tantissimo...”. Storie di tenacia, grinta e una grande forza di volontà. Giorgio Andrea Zanaldi, atleta paralimpico.