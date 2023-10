Eventi 'da paura' per Halloween

Streghe, spiriti, zucche e pan dei morti: Halloween è paura, ma anche divertimento, convivialità e amicizia. Diversi appuntamenti nel territorio e non solo.

Streghe, spiriti, zucche e pan dei morti: Halloween è paura, ma anche divertimento, convivialità e amicizia. Tra musica, dolcetti e costumi sono molti gli eventi nel nostro territorio per festeggiare la festa degli spiriti. Si inizierà venerdì 27 alle 17 con la Biblioteca di Inveruno: per l'occasione si cercano bambini coraggiosi che abbiano voglia di fare amicizia con mostri e mostriciattoli (poco spaventosi, ma molto spaventati). Ossona si prepara alla lettura di ‘Piccole quattro storie horror’, nella mattinata sabato 28 presso la Sala polifunzionale di via Baracca. Oltre alle storie, anche laboratori creativi per i più piccoli. La stessa sera, l’ente Parco Ticino organizza dalle 19 alla Dogana di Lonate Pozzolo un ‘Viaggio nella notte di Halloween’: una camminata nel buio per scoprire il nostro territorio le origini della festa. Prenotazione obbligatoria. Come da tradizione poi, il gruppo Terra di Fantasia organizza per domenica alle 15.30 all’oratorio di Castelletto la ‘Festa delle Zucche’, durante la quale i piccoli potranno intagliare la loro zucca e divertirsi insieme con giochi a tema. È necessaria la prenotazione. A Cuggiono, invece, il Comitato Genitori ha organizzato per il 31 un’apertura notturna straordinaria della Villa Annoni. L’ingresso sarà libero fino alle 21.15, e i piccoli partecipanti dovranno essere accompagnati da un genitore. Il percorso notturno previsto nel Parco si concluderà con la musica e con la cioccolata calda offerta dalla Banda. A Nosate l’associazione Fuori di Testo organizza una serata con delitto. I giovani investigatori saranno chiamati a risolvere il ‘mistero di Halloween’ che aleggia sul villaggio di Nosate. L’appuntamento è per le 20.30 alla palestra. Passando al legnanese, il pomeriggio del 31 ottobre vedrà la GhostBusto Fest: dalle 16.30 i ragazzi potranno girare tra i negozi chiedendo “Dolcetto o scherzetto?”, alle 17.30 festa al parco con letture e percorsi ‘paurosi’, infine alle 18.30 è in programma lo spettacolo ‘The Oddperformer’ a cura di Occhio di Drago. A Villa Cortese poi l’associazione CON.VOI organizza l’Happy Halloween Party: dopo un pomeriggio di “Dolcetto o scherzetto”, alle 21 si esibirà la Dance Academy, dopodichè la premiazione del concorso ‘Villa Cortese… Da paura’ e uno spettacolo di mangiafuoco; infine, alle 23, una sorpresa finale. Anche in questo iscrizione e accompagnatore obbligatori. Tanti eventi, insomma, per vivere un pomeriggio e una serata speciali: che la paura abbia inizio!

