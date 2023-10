Autunno protagonista ad Arconate

Domenica e lunedì appena trascorsi hanno visto le celebrazioni di Santa Teresa, promosse ed organizzate dal Gruppo Folkloristico Arconatese.

Un’antica tradizione che si rinnova e non smette di coinvolgere: domenica e lunedì appena trascorsi hanno visto le celebrazioni di Santa Teresa, promosse ed organizzate dal Gruppo Folkloristico Arconatese. Al via domenica 15 ottobre, con un programma ricco di iniziative per tutti i gusti a partire dal mercatino dell’usato, antiquariato e hobbistica; ma anche la benedizione dei mezzi agricoli; la sfilata in carrozza per le vie del paese grazie al Team Ciapparella. E poi ancora, il battesimo della sella, la sfilata di Re Soquaun e Regina Sibreta. Gran chiusura con lo spettacolo equestre e l’esposizione degli animali da fattoria. Nella giornata di lunedì, spazio invece alle bancarelle per la fiera/mercato. Una due giorni davvero bella ed intensa per tutti gli arconatesi.

