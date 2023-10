Vanzaghello è pronta… a spaventarsi! In vista di Halloween, la Pro Loco organizza l’Halloween Horror Night Party, che si terrà presso la tensostruttura del centro sportivo di via Rossini martedì 31 ottobre a partire dalle 20. Il programma prevede, a partire dalle 19, uno spettacolo di magia con mago Frisco, la possibilità di farsi truccare con l’horror facepainting, e durante e dopo la cena l’intrattenimento musicale di Salsamania Habanera. È necessaria la prenotazione al numero 389 458 2558.

